Tesla'nın Almanya fabrikası nihai onayı aldı - Son Dakika
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Tesla'nın Almanya fabrikası nihai onayı aldı

04.03.2022 13:25
Tesla'nın Almanya fabrikası nihai onayı aldı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan "giga fabrikası" yerel makamlardan üretim için onay aldı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan "giga fabrikası" yerel makamlardan üretim için onay aldı.

Brandenburg eyaleti çevre bakanlığının verdiği onayla, birkaç aylık gecikmeden sonra, elektrikli otomobil öncüsü Tesla'nın ilk Avrupa otomobil fabrikası üretime başlayabilecek.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, konuya ilişkin bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkent Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil yapmak üzere tasarlanan fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü veriyor.

Fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Kasım 2019'da duyurulan söz konusu fabrika projesi, otomobil üretimiyle gurur duyan ülkedeki politikacılar tarafından ilgiyle karşılanırken, Tesla'nın yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanı da kapsayan bölgede büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösterdi.

Fabrika 300 hektar alanda yaklaşık 92 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde inşa edildi. Çam ormanıyla kaplı fabrika alanı 41 milyon avroya Tesla'ya satılmıştı. Bu kapsamda 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmış, bu hamle de çevreciler arasında ve Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer gereken onayları resmen vermese de Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı riski kendilerine ait olmak üzere hazırlıklara başlama izni vermişti.

2020'de Alman mahkemesi, nesli tükenmekte olan kertenkelele ve yılanların yaşam alanlarının yok edilmesinden korkan yerel çevre örgütlerinin şikayeti üzerine Tesla'nın sahadaki çalışmasını durdurmasını istemişti.

Fabrikanın, özellikle otomobiller için üretilecek büyük aküler için, yıllık yaklaşık 1,5 milyon metreküp su miktarına ihtiyaç duyacağı bunun da açılacak kuyularla karşılanması planlanıyor.

Tesisin yoğun su talebi, son üç yılda yaz kuraklıklarının vurduğu bir bölgede yaşayanlar için de sıkıntılı nokta oldu.

Ekim 2021'de söz konusu fabrika sahasında "Giga Fest" adlı parti düzenleyerek yerel halkı kazanmaya çalışan Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, fabrikaya yönelik çevresel endişeleri reddetti.

Musk'ın geçen yılın kasım veya aralık aylarında üretime başlama niyetini açıkladığı etkinliğe binlerce kişi katılmıştı.

Tesla'nın halihazırda biri ABD'de biri ise Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.

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ABD Askerleri Almanya Yolunda ABD Askerleri Almanya Yolunda ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklenenden fazla arttı

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Kaynak: AA

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