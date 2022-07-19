Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk! - Son Dakika
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Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk!

19.07.2022 23:00
Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk!

Kullanıcılarına sunduğu tamamen otonom sürüş ve batarya teknolojileri sayesinde çok sevilen Tesla'nın Supercharger noktasını sizler için ziyaret ettik.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak konumlanıyor. Özellikle kullanıcılarına sunduğu tamamen otonom sürüş ve batarya teknolojileri sayesinde çok seviliyor. Bugün, ülkemizdeki Tesla Supercharger noktasını sizler için ziyaret ettik.

Tesla, geçtiğimiz aylarda ülkemize nihayet giriş yapmıştı. Bu girişle birlikte ofisini kuran Tesla Türkiye, hızlıca adımlarını atmaya başlayıp bazı işe alımlar gerçekleştirmişti. Bir süre önce de Türkçe dil desteğini araçlara sunan Tesla'dan Supercharger'lar ile ilgili yeni bir hamle yaparak Supercharger ağını güncelledi ve sayısını artırdı.

Türkiye'deki ilk Tesla Supercharger'a baktık!

Tesla, ilk olarak ülkemize 2014 yılında Avrupa Supercharger genişleme haritasında yer vermişti. Bu genişleme planında ilk Supercharger hızlı şarj istasyonu 2015 yılında İstanbul'da açılacaktı. Her ne kadar 2015 yılı içerisinde Tesla Türkiye resmi olarak kurulsa da maalesef şirket planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk!

Uzun yılların ardından Kasım 2021'de şirket, ülkemize resmi girişini açıkladı ve birçok işe alım gerçekleştirdi. Şimdi ise şirketten hızlı şarj istasyonu hamlesi geldi. 2016 yılında listeden kaldırılan Superchargerlar, tekrardan şirketin sitesine eklendi ve sayılarında artış meydana geldi.

Bugüne kadar Tesla, ülkemizde 10 adet hızlı şarj istasyonu açmayı düşünüyordu. Yeni yayınlanan listeye göre bu sayı 12'ye artırıldı. İstasyonların konumlarına baktığımızda daha çok İstanbul – İzmir otobanı üzerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak İstanbul – Ankara yolu arasında da bazı istasyonlar bulunacak.

Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk!

Bu istasyonlardan ilkinin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Her ne kadar hangi istasyonun ilk olarak devreye girileceği bilinmese de büyük ihtimalle İstanbul'daki Tesla Supercharger ilk olarak hizmet vermeye başlayacak.

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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla'nın Bolu'daki şarj istasyonunu bulduk! - Son Dakika

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