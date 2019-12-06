Son Dakika Haberleri: Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek
Son Dakika Dünya Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek - Son Dakika Dünya

Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek

6 saat önce

Elekrikli otomobil üreticisi ABD'li Tesla'nın, Çin'in en büyük şehri Şangay'da kurulma aşamasında olan dev fabrikasında üreteceği araçlar için Pekin hükümetinden devlet desteği alacağı belirtildi.

Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek, System.String[]

Elektrikli otomobil üreticisi ABD'li Tesla'nın, Çin'in en büyük şehri Şangay'da kurulma aşamasında olan dev fabrikasında üreteceği araçlar için Pekin hükümetinden devlet desteği alacağı belirtildi.


Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, ilk etapta haftada 1000 adet üretilmesi öngörülen Tesla Model 3'ün iki farklı versiyonuna "yeni enerjili araçlar" (New electric Vehicles-NEV) programı kapsamında devlet desteği verileceğini duyurdu. Tesla'dan yapılan açıklamada da bu desteğin garanti altına alındığı kaydedildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:13 
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