Son Dakika Haberleri: Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi
Son Dakika Dünya Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi - Son Dakika Dünya

Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi

6 saat önce

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı

Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi, System.String[]

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı.


Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, Twitter üzerinden "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısına gönderme yaptı. Ancak şirketten konu hakkında resmi bir doğrulama gelmedi.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:41 
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