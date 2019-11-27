Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı.



Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, Twitter üzerinden "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısına gönderme yaptı. Ancak şirketten konu hakkında resmi bir doğrulama gelmedi.