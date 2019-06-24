Son Dakika Haberleri: Tesla'nın Gözcü Kamerasına Takılan İlginç Anlar (Video)
Son Dakika Teknoloji Haber

Tesla'nın Gözcü Kamerasına Takılan İlginç Anlar (Video)

1 saat önce

Tesla'nın meşhur "Tesla Cam"lerine takılan binlerce görüntü var. Bu görüntülerden bazıları ise oldukça dikkat çekici oluyor.

Tesla'nın Gözcü Kamerasına Takılan İlginç Anlar (Video), System.String[]
Tesla, elektrikli otomobillerine hem güvenlik amacıyla hem de otonom sürüşe destek olması için çeşitli kameralar yerleştiriyor. Bu kameraların kaydettiği görüntüler arasında ilginç sahneler de yer alıyor. Bazı sahneler doğrudan doğruya komik, bazıları ise göz alıcı.

Tesla Cam ve SentryMode videolarından bazılarını aşağıda blabilirsiniz.

Tesla Vs Market Arabası

Bu videodaki arkadaşın kötü niyetli mi olduğu yoksa market arabasının sorun mu çıkardığı çok belli olmasa da, Tesla'ya yandan çarptığı gözüküyor. Arabanın gözcü modunun olması herkesi durduramıyor. Videodaki kişi, "Ne gereği vardı ki?" diye sorulmasına neden oluyor.



Belgelerle Kaza Kayıt Hizmeti Verilir

Bu videoda, ABD'nin San Antonio kentinde iki araç, ciddi bir kazaya karışıyor. Olay yerindeki bir Tesla, kaza anını yakalamayı başarıyor. Suçlu olan, yolun ters tarafına geçiş ve sollama yasak olduğu halde geçen arabadaki arkadaş bu arada. Neden böyle şeyler yapmamamız gerektiğini bize alenen gösteriyor. Tesla sürücüsü, kaza görüntülerini istemeleri halinde sürücülere verebileceğini belirtti.



Zincirleme Kazalar da Hizmete Dahil

Burada, kazanın tamamında olmasa da başlangıcında yaşananlara tanık olmamızı sağlayan bir Tesla kamerası iş başında. Lastik yakarak fren yapan bir Sedan ile başlayan süreç, birbirlerine çarpan arabaları içeriyor. Kazanın sonu ise Tesla kamerasından gelen görüntülerde yer almıyor.



Otomatik Pilot Hayat Kurtarabiliyor

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan "Tesla Otomatik Pilotu Hayat Kurtardı" haberlerinin mutlaka videosu oluyor. Bu videolar da genelde TeslaCam'lerden geliyor. Aşağıda yer alan videoda da bu vakaların bir örneğini görüyoruz. Araç, diğer otomobille çarpışmadan hemen önce sürücüsüne adeta "Nereye gidiyorsun?" diyerek şeridine geri dönüyor.

Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:37 
Nicola Tesla, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilere yaz tatilinde 2 bin 842 lira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Tren kazasında dehşete düşüren detay...Rayların üstünde kalan minibüsten şoför atladı, yolcular... Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla'nın Gözcü Kamerasına Takılan İlginç Anlar (Video)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]