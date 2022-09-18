FSD Beta ile yapay zeka ve otonom sürüşün geldiği son nokta!

Otomotiv sektöründeki değişimin öncülerinden birisi olarak lanse edilen Tesla, gerek elektrikli motor gerekse otonom sürüş konusunda ciddi çalışmalar içerisinde. Şirket, halihazırda kullanıcılarına AutoPilot adını verdiği yarı otonom sürücü asistanını sunuyor. Şirket, diğer yandan henüz beta aşamasında bulunan FSD (Full Self-Driving) tam otonom sürüş sistemini de satıyor. Peki bu özellik an itibariyle ne durumda? SDN kurucusu Hakkı Alkan, bu sistemi Amerika yollarında Deniz Ergürel ile birlikte test etti.

FSD Beta (Full Self-Driving) sürücülere neler sunuyor?

Tesla'nın tam otonom FSD sistemi uzun bir süredir beta sürecinde. Günden güne yeni özellikler kazanan ve sürücülere daha iyi bir yol deneyimi sunan bu sistem, bazı durumlarda olumsuz haberlerle de gündeme geldi. Aynı zamanda CNN Business ulaşım editörü Michael Ballaban gibi isimler tarafından paylaşılan bazı test videoları da özelliğin henüz tam anlamıyla kararlı bir şekilde çalışmadığını gözler önüne serdi.

Ancak geçen hafta şirketin CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş sisteminin güncellendiğini açıkladı. Bu kapsamda FSD Beta 10.69.2 sürümü yayınlanırken, güncellemenin beraberinde getirdiği değişiklikler de sürücüleri bir hayli heyecanlandırdı. Biz de ABD'de Tesla Model Y üzerinde bu sistemi test ettik. İyi seyirler!

Sadece Tesla'nın FSD sisteminde değil, beta sürecinde bulunan tüm teknolojiler henüz kararlı yapıda olmadıkları için bazı durumlarda kullanıcıları şaşırtan hatalarla gündeme gelebiliyor. Firmanın yayınladığı son güncelleme de bugüne dek meydana gelen kritik hataların büyük bir bölümünü ortadan kaldırıyor.

Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi güncellendi!

FSD Beta 10.69.2 ile gelen en dikkat çeken yenilikler; sistemin artık şerit sayılarını ve bağlantı noktalarını daha net hesaplayabilmesi oldu. Ayrıca her türlü direksiyon, frenleme ve hızlanma gecikmeleri en aza indirildi. Bu sayede daha akıcı bir sürüş deneyiminin hedeflendiğini belirtelim.

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