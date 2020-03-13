Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak - Son Dakika Dünya

Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak

6 saat önce

Tesla CEO'su Elon Musk, SolarCity'nin satın alınmasını manipüle ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Musk daha önce de attığı Twitter mesajları ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede ifade vermişti.

Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak, System.String[]

ABD'li Tesla şirketinin tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk, güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri üreten SolarCity adlı firmanın satın alınması hususunda Tesla'nın hisse senedi sahipleri ve yatırımcılarını yanılttığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.


Elektrikli otomobil piyasasında dünya lideri olan Tesla'nın CEO'su Musk, davayı karşı tarafın kazanması durumunda 1.2 milyar dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Musk daha önce de attığı Twitter mesajları ve İngiliz bir mağara kaşifine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicola Tesla, Elon Musk, CEO, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkücü olmak için hakimliği bırakan Özkan Yıldırım, koronavirüs için şarkı yaptı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:15:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]