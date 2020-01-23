Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti, Elon Musk ilk nakit parasını bu yıl kazanabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti, Elon Musk ilk nakit parasını bu yıl kazanabilir - Son Dakika Dünya

Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti, Elon Musk ilk nakit parasını bu yıl kazanabilir

7 saat önce

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti. Güney Afrika doğumlu ABD vatandaşı mühendis ve girişimci Elon Musk'ın 2000li yıllarda önce ortağı olduğu sonra da satın aldığı ve daha sonra halka arz ettiği Tesla bugün 107 milyar dolarlık bir marka haline geldi.

Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti, Elon Musk ilk nakit parasını bu yıl kazanabilir, System.String[]

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları geçti. Güney Afrika doğumlu ABD vatandaşı mühendis ve girişimci Elon Musk'ın 2000'li yıllarda önce ortağı olduğu sonra da satın aldığı ve daha sonra halka arz ettiği Tesla bugün 107 milyar dolarlık bir marka haline geldi.


İlk kez çarşamba günü 100 milyar doların üzerini gören şirket bir günde yüzde 8 değer kazandı. Tesla bu seviyeyi sürdürebilirse Musk'a da ciddi bir kişisel kar payı sağlayacak.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:19 
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