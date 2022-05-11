Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Nisan Ortasından Sonra İlk Sevkiyatını Yaptı - Son Dakika
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Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Nisan Ortasından Sonra İlk Sevkiyatını Yaptı

11.05.2022 15:48
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Nisan Ortasından Sonra İlk Sevkiyatını Yaptı

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'ne göre, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai'daki Gigafactory adını verdiği fabrikada üretilmiş 4.767 adet elektrikli otomobil Çarşamba günü erken saatlerde Slovenya'ya gitmek üzere Shanghai Limanı'ndan ayrıldı.

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'ne göre, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai'daki Gigafactory adını verdiği fabrikada üretilmiş 4.767 adet elektrikli otomobil Çarşamba günü erken saatlerde Slovenya'ya gitmek üzere Shanghai Limanı'ndan ayrıldı. Bu, Tesla otomobillerinin Shanghai'da Kovid-19'un yeniden canlanmasından bu yana kentten yapılan ilk ihracatı oldu. Shanghai Gümrük İdaresi, çevrimiçi gümrük hizmetlerini koordine etmek ve siparişlerin teslimatını hızlandırmak için Tesla ile bir iletişim kanalı kurduğunu açıkladı.

Kentte son Kovid-19 vaka artışı nedeniyle Shanghai Gigafactory üretime 20 günden fazla ara vermişti. Tesla'nın Shanghai fabrikası bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,7 kat artışla 183.686 adet araç teslim etti ve 2020 yılı toplamını şimdiden aştı. Tesla'nın Shanghai Gigafactory'si, Çin'de tümüyle yabancıların sahip olduğu ilk otomobil üretim şirketi.

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Slovenya, Otomobil, Shanghai, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Nisan Ortasından Sonra İlk Sevkiyatını Yaptı - Son Dakika
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