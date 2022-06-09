Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Tam Kapasite Üretime Yeniden Başladı - Son Dakika
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Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Tam Kapasite Üretime Yeniden Başladı

09.06.2022 21:24
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Tam Kapasite Üretime Yeniden Başladı

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası tam kapasite üretime yeniden başladı.

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası tam kapasite üretime yeniden başladı. Şirkete göre, fabrikanın 19 Nisan'da üretime yeniden başlanmasından bu yana 40 binden fazla araç üretim hattından çıktı. Shanghai'daki son Kovid-19 dalgasından etkilenen Gigafactory, üretimi 20 gün boyunca durdurmak zorunda kalmıştı. Gigafactory, 19 Nisan'da üretime yeniden başladıktan sonra şimdi iki vardiyalı bir çalışma programı uyguluyor. Bu çerçevede yaklaşık 8.000 çalışan, izole yaşam ve çalışma şartlarının olduğu "kapalı döngü" üretim modeli altında işlerine dönmüş durumda.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, Tesla yılın ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artışla 215.851 araç teslim etti. Tesla'nın toptan satış hacmi sadece Mayıs ayında, Avrupa, Avustralya, Japonya ve diğer pazarlara ihraç edilen 22.340 araç da dahil olmak üzere 32.165 adete ulaştı. Tesla'nın Shanghai'daki tesisi Gigafactory, Çin'de tamamen yabancı sermayeli ilk otomobil üretici şirket olma özelliği taşıyor. Shanghai'daki Gigafactory tesisinden yapılan teslimatlar, geçen yıl 484.130 araç seviyesinde gerçekleşti. 2020'ye göre yüzde 235 artışa işaret eden rakam, 2021'de Tesla'nın küresel üretim kapasitesinin yüzde 51,7'sini oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Tam Kapasite Üretime Yeniden Başladı - Son Dakika

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