Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Yılın İlk Yarısında İhracatını İki Katından Fazla Artırdı

SHANGHAİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai kentinde bulunan fabrikası Gigafactory, kentte Kovid-19'un yeniden canlanmasına rağmen 2022'nin ilk yarısında araç ihracatını iki katından fazla artırdı. Tesla China'ya göre fabrika, geçen yılın aynı döneminde ihraç ettiği 41.770 adet otomobile kıyasla Ocak-Haziran döneminde 97.182 otomobil ihraç etti. Şirket, Tesla'nın sipariş kabul etmeye başladığını ve Haziran ayında Çin yapımı Model Y'nin Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur gibi Asya-Pasifik pazarlarında teslimatlarına başladığını ve bunun araç ihracatına yönelik talebi artırdığını bildirdi. Shanghai'da Kovid-19'un bu yılki yeniden canlanmasının sona ermesinin ardından üretimin yeniden başlamasıyla Tesla için önemli bir ihracat merkezi olan Shanghai Gigafactory'nin üretim ve satışları, yeniden canlanma öncesinde kaydedilmiş olan rekorları kırdı. Tesla, Haziran ayında Çin'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 177 artışla 77.938 araç teslim ederek rekor kırdı. Shanghai Gigafactory, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 300.000 araç üretti.