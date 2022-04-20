Tesla'nın Shanghai Fabrikası Yeniden Üretime Başladı - Son Dakika

SHANGHAİ, 20 Nisan (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Shanghai fabrikasının Salı günü üretime resmen yeniden başladığını ve şimdiye kadar yaklaşık 8.000 çalışanın işe geri döndüğünü bildirdi. Shanghai'da son Kovid-19 canlanmasından etkilenen Shanghai Gigafactory, 20 günden fazla bir süredir üretimini askıya almıştı. "Çin'in ekonomisine güvenimiz tam" diyen Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin sözlerini, "Mevcut üretime yeniden başlama sürecinden, Çin'in zorluklarla başa çıkma yeteneğini gördüklerini ve normalliğin yakında geri döneceğine inandıkları" şeklinde tamamladı.Tao, çeşitli devlet dairelerinin, işletmelerin mümkün olduğunca kısa sürede yeniden çalışmaya ve üretime başlamalarına yardımcı olmak için neredeyse gece gündüz çalıştığına da dikkat çekti. Fabrikanın imalat ve operasyon müdürü Song Gang'a göre, fabrikanın üretimini kademeli olarak tam kapasiteye yükseltmek için üç ila dört güne ihtiyacı olacak. Genellikle uzun bir endüstriyel zincire sahip olan otomobil işletmelerinde, bu nedenle üretimin ortak çalışmaya dayalı olarak yeniden başlatılması için gereksinimler daha fazla. Tesla, ilgili devlet dairelerinin yardımıyla 100'den fazla parça üreticisinde üretimin yeniden başlamasını aktif olarak teşvik ettiğini belirtti.

Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki bazı eyaletler ve şehirler de Tesla'nın üretime yeniden başlamasına çok destek verdi. Komşu Jiangsu eyaletindeki Taizhou şehri, yerel Tesla tedarik zinciri işletmelerine üretime yeniden başlamalarında yardım etti.Tüm fabrika çalışanlarının, her gün bir antijen testi ve bir nükleik asit testi yapmak zorunda bulunduğunu belirten şirket, üretim ve ofis alanlarının sıkı dezenfeksiyon prosedürlerine tabi olduğunu ve güvenli üretimi sağlamak için salgın önleme tedbirlerinin uygulandığını bildirdi. Tesla China daha önce, salgın gibi beklenmedik olaylara yanıt verebilmek için şirketin birçok alanda self servis teslim alma yerleri açtığını ve geleneksel teslimat sürecini yaklaşık iki saatten 20 dakikaya kadar düşürdüğünü açıklamıştı. Çin'in bazı bölgelerinde eve teslim hizmeti de sunan Tesla, pandemi sırasında araba alımlarını kolaylaştırmak için canlı tanıtımlar ve uzaktan danışma gibi çevrimiçi hizmetler de başlattı. Çin'de tamamen yabancılara ait ilk otomobil üretim şirketi olan Shanghai Gigafactory'den yapılan teslimatlar, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 235 artışla 484.130 araç olarak gerçekleşti ve 2021'de Tesla'nın küresel üretim kapasitesinin yüzde 51,7'sini oluşturdu.