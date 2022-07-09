Tesla'nın Shanghai Fabrikasının İlk Yarıdaki Teslimatları 2021 Toplamının Yüzde 60'ını Geçti

SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai fabrikası, 2022 yılının ilk yarısında yaklaşık 300.000 araç teslim ederek geçen yıldaki toplam teslimatlarının yüzde 60'ını geçmiş oldu. Tesla China tarafından verilen bilgiye göre Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikası Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177'lik artışla 77.938 araç teslim etti. 2022'nin ilk yarısında fabrikanın ürettiği otomobillerin yaklaşık 100.000'i başka ülkelere ihraç edildi. Fabrikanın otomobil parçalarında yerli kullanım oranı yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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