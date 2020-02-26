Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı

6 saat önce

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın iki yıl önce California'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda video oyunu oynadığını duyurdu.

Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı, System.String[]

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın iki yıl önce Kaliforniya'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda video oyunu oynadığını duyurdu.


ABD'de kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması üzerine söz konusu kurul soruşturma başlatmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 
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