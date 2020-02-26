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Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı
6 saat önce
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın iki yıl önce California'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda video oyunu oynadığını duyurdu.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın iki yıl önce Kaliforniya'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda video oyunu oynadığını duyurdu.
ABD'de kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması üzerine söz konusu kurul soruşturma başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42
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