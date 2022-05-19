Tesla olmadan Supercharger kullanılabilen yeni ülkeler açıklandı

Tesla'nın elektrikli araçları için geliştirdiği Supercharge istasyonları, elektrikli araç dünyasında oldukça popüler. Bu şarj istasyonlarının Tesla olmayan araçlar tarafından da kullanılabilmesi için başlatılan pilot program genişletildi.

Bu kapsamda daha önce Hollanda, Norveç ve Fransa'daki belirli istasyonlarda geçerli olan Non-Tesla Supercharger Pilot programı, artık İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika ve Avusturya'da kullanılabiliyor.

Tesla olmadan Supercharger kullanmak mümkün

Belçika ve Almanya'daki Tesla kullanmayan elektrikli araç sahipleri, yalnızca Supercharger'ların açık olduğu bir ülkeye seyahat ettiklerinde bu hizmetten yararlanabiliyordu. Belçika'nın programa dahil edilmesiyle birlikte tuhaf bir durum oluştu: Almanya'daki elektrikli araç sahipleri, Tesla Supercharge istasyonlarını yurt dışında kullanabiliyor, ancak yurt içinde bu hizmetten yararlanamıyor.

Şarj istasyonlarındaki en büyük sorunların başında, farklı bağlantılar geliyor. Kuzey Amerika'daki Tesla modelleri ve Supercharger'ların çok büyük bir kısmı Avrupa'daki tüm EV'lerin (Tesla dahil) desteklediği CCS2 standardını kullanmıyor, bunun yerine Tesla'nın tescilli şarj fişi kullanılıyor.

Türkiye'de ilk: Türkçe Tesla kullandık

Daha kötüsü, Kuzey Amerika'daki diğer elektrikli araçlar genellikle CCS1 bağlantısına sahip . Nissan Leaf gibi araçlar ise CHAdeMO standardına güvenerek işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Bu şarj programını ABD'de genişletmek isteyen Elon Musk farklı bağlantılar için nihayet açıklama yaptı.

Musk geçen hafta Financial Times ile yaptığı röportajda, ABD Supercharger istasyonlarına diğer elektrikli araçlar tarafından kullanılan, standartlaştırılmış konektörler eklemeyi planladıklarını söyledi.

Pilot ülkelerden birinde yaşıyorsanız, Tesla uygulamasını kullanarak ağdan yararlanabilir ve Tesla kullanmıyor olsanız dahi elektrikli aracınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Tesla dışındaki araçlardan elektriğe ek ücretlerde alınabileceği belirtiliyor.

– Tesla olmadan Supercharger kullanma imkanı sunulması hakkında ne düşünüyorsunuz?