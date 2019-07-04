Son Dakika Haberleri: Tesla, Otomatik Pilotun Kazaları Nasıl Önlediğini Gösterdi (Video)
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Tesla, Otomatik Pilotun Kazaları Nasıl Önlediğini Gösterdi (Video)

1 saat önce

Tesla, yayınladığı 4 yeni video ile otomatik pilot özelliğinin kazaları önleme konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.

Tesla, Otomatik Pilotun Kazaları Nasıl Önlediğini Gösterdi (Video), System.String[]
Tesla otomobillerde bulunan otomatik pilotun ne kadar başarılı olduğu herkes tarafından biliniyor. Yine de Tesla, yayınladığı 4 yeni video ile bu başarıyı herkesin görmesini sağladı.

ABD'li firma, Twitter üzerinden paylaştığı bir tweet dizisinde kendi örneklerini sergiledi. Acil Durum Şeridi Kalkış Kaçınma adlı sitemi sergiliyen Tesla, başka gönderilerinde de otomatik fren yapma sisteminin faydalarını dile getirdi.

İlk iki örnekte araç, trafiğin olduğu şeritlere ya da uçurum tarafına geçmeyerek kazayı engellerken, diğer iki örnekte ise fren sistemleri devreye girerek bisikletlilerin ve yayaların zarar görmesi engelleniyor.Uzun süredir kameralar ve sensörler yardımıyla araçlarını daha güvenli hale getirmeye çalışan Tesla, bu çalışmasıyla otomasyon araçların ileride ne kadar güvenli olabileceğini de göstermiş oldu.

Tesla, gelecek yılın sonuna kadar tamamen kendi gidebilen bir otomobil yapmayı istiyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:36 
Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Twitter, Pilot, Teknoloji
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