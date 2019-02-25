Son Dakika Haberleri: Tesla Otomobili Çalan Zeki(!) Hırsız, Takip Sistemiyle Yakayı Ele Verdi

Tesla Otomobili Çalan Zeki(!) Hırsız, Takip Sistemiyle Yakayı Ele Verdi

1 saat önce

ABD'de bir sürücünün Tesla'sını çalan hırsız, polis tarafından araçtaki takip sistemiyle bulundu ve aracın şarjı bittiği anda tutuklandı.

Tesla Otomobili Çalan Zeki(!) Hırsız, Takip Sistemiyle Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Bünyesindeki bütün güvenlik önemlerine rağmen, halen bir takım hırsızlar Tesla'yı çalmak gibi oldukça saçma bir davranışa imza atabiliyorlar. Nitekim Tesla'da entegre olarak bulunan yol takip sistemi sayesinde, araçların haritadaki yeri anlık olarak tespit edilebiliyor ve böylece hırsızlar yakayı ele veriyor.



ABD'nin resmi verilerine göre bugüne dek tam 115 Tesla aracı çalındı ve bunların 112'si polis tarafından sahiplerine iade edildi. Son yaşanan vaka da bunun bir örneği oldu. New York'ta bir sürücünün aracını çalan hırsız, yeri tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından takip edilmeye başlandı. Takip sırasında aracın şarjı bitti ve hırsız yakalandı.



Elbette buna karşın bir takım 'işini bilen' hırsızlar da yok değil. Avrupa'da yaşanan birkaç hırsızlık olayında, Tesla'nın uzaktan takip sistemini hackleyen ve araçları başarıyla çalabilen birkaç suçlu oldu. Bunun hemen akabinde Tesla, birkaç güvenlik katmanı daha getirerek araçları daha güvenli bir hale getirmeyi başardı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Nicola Tesla, Teknoloji
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