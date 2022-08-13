Tesla otonom sürüş internetsiz çalışır mı? - Son Dakika
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Tesla otonom sürüş internetsiz çalışır mı?

13.08.2022 15:02
Tesla otonom sürüş internetsiz çalışır mı?

Tesla otonom sürüş internet olmadan çalışır mı? İşte rakip tanımayan bu otomatik pilot sistemi hakkında bilinmeyenler!

Tam otonom sürüş veya halk arasındaki adıyla kendi kendine giren araç denildiğinde ilk akla gelen marka olan ve bu konuda adeta rakibi olmayan Tesla, FSD yani Full Self-Driving sistemi ile adından sıkça söz ettiriyor. Merak edilen konulardan birisi de, bu sistemin internete bağımlılık seviyesi.

Tesla araçlarda yer alan devasa ekrandan multimedya içeriklerine ulaşmak, gelişmeleri takip etmek ve güncellemeleri indirmek için internet şart. Zaten bu aracı kullananlar, genelde internet bağlantısı sağlıyor. Peki, internet bağlantısı olmadığında tam otonom sürüş özelliğinden yararlanabiliyor musunuz?

Tesla otomatik pilot için internet şart mı?

Bu sorunun cevabı: Evet! Tesla CEO'su Elon Musk otonom araçların internet bağlantısı olmadan "çalışması" gerektiğini vurguluyor.

Tesla otonom sürüş internetsiz çalışır mı?

Bir otomobilin gerçekten özerk olması için, internet bağlantısı ve insan müdahalesi olmadan bile hareket edebilmeli ve bir yerden bir yere sorunsuzca gidebilmeli. Bu kapsamda otonom sürüş verilerini internet bağlantısına kavuştuğunda indiren araç bunu daha sonra internet olmadığında kullanıyor.

Otonom sürüş yeteneğine sahip olan diğer araçların büyük bir kısmı, Tesla'nın aksine internet bağlantısını zorunlu kılıyor. Günümüzde 100 binden fazla araç herkese açık olan yollarda FSD'yi yani tam otonom sürüş özelliğini aktif olarak kullanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde büyük bir tartışma ortaya çıkmıştı;

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Kaynak: Shiftdelete

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