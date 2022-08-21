Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor! - Son Dakika
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Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor!

21.08.2022 23:56
Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor!

Tesla otopilotu için ilginç deneyler yapılmaya devam ediyor. Araç sahibi, FSD'nin güvenilir olduğunu göstermek için çocuğuyla deney yaptı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bir süredir otonom sürüş sistemi yüzünden tehlike altında. Full Self-Driving (FSD) sisteminin güvenilir olduğunu söylese de, uzmanlar kazaya davetiye çıkardığına inanıyor. Bir Tesla sahibi ise otopilotu denemek için 11 yaşındaki çocuğunu kullandı.

Tesla otopilotunu çocukla test eden video YouTube'dan kaldırıldı

Carmine Cupani isimli bir Tesla Model S Plaid sahibi, YouTube'a yüklediği deney videosuyla eleştirilerin odağında yer alıyor. Şirketin FSD isimli otopilotunu, 11 yaşındaki çocuğu üzerinden test etti. Video sırasında 56 km/s'e kadar çıkan Cupani, FSD'nin testi geçtiğini söyledi.

Does Tesla Full Self-Driving Beta really run over kids?

Thanks to @MinimalDuck and @_tadpark for your help on this! @elonmusk @RealDanODowdhttps://t.co/A1Pq1LkDyQ pic.twitter.com/bR19cVkWcL

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) August 14, 2022

Videoyu direksiyon başında bir akıllı telefonla kaydeden Model S Plaid sahibi, Tesla FSD'nin sorunsuz bir şekilde fren yaptığını ve 11 yaşındaki oğlunu fark etmekte zorlanmadığını söyledi. Carmine Cupani benzer bir testi daha az gelişmiş Tesla sürücü destek yazılımı ile de gerçekleştirdi ve aynı sonucu aldı.

shiftdelete.net/tesla-otopilotu-cocuk-mankenleri-ezdi-gecti

Carmine Cupani'nin deneyini tehlikeli bulan YouTube ise videoyu yayından kaldırıldı. Her ne kadar farklı kanallardan izlenebilir olsa da, Cupani'nin kendi kanalında askıya alınmış olarak görünüyor. YouTube'un videoyu kaldırmasıyla ilgili konuşan Cupani, "Çocuğumun kaza yapmadığından eminim. Profesyonel sürüş eğitmeni konusunda uzmanım" dedi.

FSD testleri başarılı olmasına rağmen, devlet kurumları bile Tesla'ya güvenmiyor. California DMV (Motorlu Araçlar Departmanı) "tam kendi kendine sürüş" isminin aldatıcı olduğunu ve Tesla'nın araç satma lisansını askıya alabileceğini söyledi.

Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor!

Ayrıca daha önce Tesla otopilotunun güvenliğini test eden başka bir deney, aracın çocuk mankenlerin üstünden geçtiğini iddia etti. Elon Musk ise bu deneyin "aldatmaca" olduğunu söyleyerek karşı çıktı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor! - Son Dakika

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