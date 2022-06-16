Tesla otopilotu sınıfta kaldı: Araba kazalarında birinci oldu!

Son zamanlarda yaptığı kazalar ile dünya basınında yer bulan Tesla otopilotu için yeni bir rapor yayınlandı. ABD yol güvenliği kurumundan gelen açıklamaya göre, Tesla otopilotu sadece 10 ay içerisinde 273 kazaya karıştı. En yakın rakibi ise 90 kaza ile Honda'nın otomatik sürüş sistemiydi.

Tesla otopilotu 10 ayda 273 defa kaza yaptı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Temmuz 2021'den Mayıs 2022'ye kadar olan trafik kazalarını ele alan bir rapor paylaştı. Raporda Tesla'nın açık ara birinci olması ise dikkatlerden kaçmadı. NHTSA, Tesla'nın Full Self Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) isimli sürücü destek sisteminin 273 kez kaza yaptığını açıkladı.

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NHTSA tarafından yayınlanan yeni rapor, ikinci seviye gelişmiş sürücü destek sistemlerini ele aldı. Tesla, Honda, Subaru ve Ford en fazla kaza yapan araçlara sahipti. Ancak Tesla'nın açık ara farkla birinci olması merak uyandırdı.

Tesla otopilotunun 273 trafik kazasını ise Japon şirket Honda takip etti. İkinci seviye gelişmiş sürücü destek sistemi raporuna göre Honda'nın ise 90 kazada aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Honda'nın hemen arkasında ise sırasıyla Subaru (10 kaza), Ford (5 kaza) ve Toyota (4 kaza) boy gösterdi.

"Otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesinin ve konuşlandırılmasının erken aşamasında, tek tip kaza raporlamasına sahip olmanın değerini görüyoruz. Tesla'nın kazaları, otomobil üreticileri tarafından bildirilen 392 kazanın yaklaşık yüzde 72'sini oluşturdu."

Yaklaşık 10 aylık süre boyunca Tesla FSD'nin birçok kez reklamını yapan Tesla CEO'su Elon Musk, birkaç ay önce yaklaşık 830 bin araçta otopilotun kullanıldığını belirtti. Elon Musk ayrıca trafik kazalarında "Tesla'nın hatasının olmadığını" savundu. Musk'a göre birçok trafik kazası sırasında Tesla FSD aktif değildi.

NHTSA ayrıca raporun devamı olarak sürücüsüz araçların ise toplamda 130 olaya (kaza veya ufak hasarlı çarpmalar) karıştığını belirtti. Bu kazaların başında ise Google'ın bir girişimi olan Waymo yer alıyordu.

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