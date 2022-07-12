Tesla S P100D'ün menzilini bitirdik! - Son Dakika
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Tesla S P100D'ün menzilini bitirdik!

12.07.2022 19:00
Tesla S P100D'ün menzilini bitirdik!

Araç şarj istasyonlarının kısıtlı olduğu İstanbul'da yolda kalmayı deneyimledik. Tesla Model S P100D menzilini bitirdik.

Tesla Model S serisinin en güçlü modellerinde Model S P100D şık tasarımı ve donanımı ile bir süredir piyasada. En çabuk hızlanan modeller arasında. Araç şarj istasyonlarının kısıtlı olduğu İstanbul'da elektrikli araç ile yolda kalmayı deneyimledik. Tesla S P100D'ün menzilini bitirdik ve olanlar oldu. Elektrikli araç ile yolda kalırsanız ne olur?

Tesla S P100D'ün menzilini bitirdik!

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve prodüksiyon ekibimizden Mert Yıldırım, full şarjlı Model S P100D ile yola çıktı. Uzun bir gezintinin ardından aracın menzili 20 km'ye kadar düştü. Aracı teslim aldığımız E-Garaj noktasında 2-3 km kala aracın menzili sıfırlandı.

Bu noktada ve durumda ilk kez deneyimlediğimiz elektrikli araç powerbank'i ile aracı güvenli bir noktaya çekip varış noktasına yetecek kadar şarj ettik. 2 km'lik menzil için yaklaşık 1-2 dakikada şarjı dolan Tesla Model S P100D'ü varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaştırdık.

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İki oturaklı küçük bir bagaja sahip Model S P100D, tüm tekerleklerden çekiş modelli 5 kapıyı barındırırken, 5 yetişkin+2 çocuk şeklinde 7 bireye oturma imkanı taşıyacak mini kargo otomobil çözümünü de sunuyor.

100 kWh'lik batarya ile 315 mil (613 km) yolu alabilen otomobil, tek batarya ile 300 mil sınırını aşan ilk elektrikli otomobil olmuştu. Tesla Model S P100D tamamen elektrik enerjisi ile çalışıyor.

Tesla Model S P100D teknik özellikleri

Motor tipi : Elektrik

Toplam elektrikli gücü : 613 PS/ 605 HP/ 451 kW

Toplam elektrikli tork : 931 Nm/ 686 lb-ft

Maksimum beygir gücü : 613 PS/ 605 HP/ 451 kW

Maksimum tork : 931 Nm/ 686 lb-ft

Çekiş : AWD

Şanzıman : Otomatik vites

Menzil : 613 Km

Şarj süresi : 7 saat

Batarya kapasitesi : 100 kWh

Co2 Emisyonu (gr/km) : 0 g/Km (Tesla)

Maksimum sürat/ Azami Hız : 250 Km/s

Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) : 2.7 saniye

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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