Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek

04.04.2023 13:27
Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, mahkeme dün, ABD'nin California eyaletindeki Fremont şehrinde yer alan fabrikada 2015 ile 2016 arasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

Diaz'a 3 milyon dolar manevi tazminat ve duygusal zararlar nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesi kararı verildi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yeni kanıtlar sunmasına izin verilmemesi nedeniyle söz konusu sonucun çıktığını belirterek "karara saygı duyduğunu" ifade etti.

Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi.

Açtığı davada siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika duvarlarında ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığını iddia eden Diaz, bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğunu belirtmişti.

Mahkeme, 2021'de Diaz'a 137 milyon dolar tazminat ödenmesi yönünde karar almış ancak Tesla karara itiraz etmişti.

Geçen yıl ise bir yargıç, miktarın aşırı olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA
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