Son Dakika Haberleri: Tesla Süper Şarj İstasyonu Ağı 2019'da Türkiye'de Dahil Tüm Avrupa'yı Kapsayacak

Tesla Süper Şarj İstasyonu Ağı 2019'da Türkiye'de Dahil Tüm Avrupa'yı Kapsayacak

10 dakika önce

Tesla Şarj İstasyonları Ağını 2019'da Genişletiyor Geçtiğimiz bir kaç yıl özellikle ülkemizde Tesla Modelleri oldukça fazla görür oldum. Elektrikli araç meraklıları ülkemizde de anımsanmayacak düzeyde.

Tesla Süper Şarj İstasyonu Ağı 2019'da Türkiye'de Dahil Tüm Avrupa'yı Kapsayacak, System.String[]
Tesla Şarj İstasyonları Ağını 2019'da Genişletiyor


Geçtiğimiz bir kaç yıl özellikle ülkemizde Tesla Modelleri oldukça fazla görür oldum. Elektrikli araç meraklıları ülkemizde de anımsanmayacak düzeyde. İşte tamda onları sevindirecek haber Elon Musk'tan geldi. Şarj istasyonu endişelerini giderecek bir haber. Türkiye'nin da dahil olduğu Avrupa'da şarj istasyonları sayısı önümüzdeki yıl artacak. İşte detaylar!

Elon Musk Twitter hesabından genişlemeyi duyurdu. İrlanda'dan Kiev'e  Norveç'ten Türkiye'ye kadar geniş bir şarj istasyonu ağı yapılacak.Elon Musk bugün Tiwtter'dan Tesla'nın önümüzdeki yıl "Avrupa'nın Yüzde 100'ünü" kapsayacak şekilde Supercharger – Süper Şarj İstasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Tesla Süper Şarj Ağı 2019 – Tüm Avrupa'yı Kapsayacak!


Açıklamada "From Ireland to Kiev (Ukraine), from Norway to Turkey," – İrlanda'dan Kiev'e  Norveç'ten Türkiye'ye kadar denildi. Ayrıca İrlanda'nın bazı bölgelerinin Süper Şarj İstasyonlarına gerçekten fazlasıyla ihtiyaç duyduğundan da bahsediliyor.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi TESLA, Avrupa pazarlarında geri kalmamak için çeşitli ülkelerde showroom'lar bile açtı. Ayrıca şirket aracın Avrupa versiyonuna Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu bağlantı noktaları ile donatacağını da belirtti. Tesla Model 3 gelmeden Super Şarj Cihazlarını CCD fişlerine yükseltecek.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ

— Elon Musk (@elonmusk) 26 Aralık 2018

Şirket mevcut şarj istasyonlarını CCS portları ile donatıyorsa yeni kurulumlar doğrudan bu port desteği ile yapılabilir. CCS teknolojisi Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor. Doğal olarak Tesla'nın Süper Şarj Ağının diğer elektrikli araçların kullanımına açıp açmayacağı merak ediliyor.

İşte tam da bu konuda, Tesla'nın küresel şarj altyapısı başkanı Drew Bennett, şirketin diğer otomobil üreticileriyle konuştuğunu, ancak henüz somut bir plan olmadığını söyledi.

Elon Musk (Twitter)

Tesla Süper Şarj Ağı 2019

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: Teknotalk.com

Elon Musk, Türkiye, Avrupa, Nicola Tesla, Teknoloji
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