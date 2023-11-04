Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti

Engin Polat\'ın annesi yaşananlara isyan etti, herkes kollarına takıldı

Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Her şey senin yüzünden oldu

Bir isim daha zehir zemberek açıklamalarla yarıştan çekildi

Elektrik otomobillerin öncü ismi Tesla, Türkiye'de bulunan müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Firma, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla Model Y serisine özel büyük bir fiyat indirimi gerçekleştirdi.

İNDİRİM 400 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bugün itibarıyla Tesla'nın Türkiye operasyonlarından yapılan açıklamaya göre, Model Y otomobillerde 400 bin TL'ye varan indirimler uygulanacak.

50 ARAÇTA İNDİRİM

Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç var.

EN UCUZU 2.7 MİLYON TL

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Söz konusu modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulandığı görüldü.