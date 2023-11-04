Elektrik otomobillerin öncü ismi Tesla, Türkiye'de bulunan müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Firma, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla Model Y serisine özel büyük bir fiyat indirimi gerçekleştirdi.
Bugün itibarıyla Tesla'nın Türkiye operasyonlarından yapılan açıklamaya göre, Model Y otomobillerde 400 bin TL'ye varan indirimler uygulanacak.
Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç var.
En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Söz konusu modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulandığı görüldü.
Son Dakika › Otomobil › Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti - Son Dakika