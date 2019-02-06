Son Dakika Haberleri: Tesla Ürünlerinin Satıldığı Resmi Amazon Mağazası Açıldı

Tesla Ürünlerinin Satıldığı Resmi Amazon Mağazası Açıldı

1 saat önce

Elon Musk'ın elektrikli otomobil firması Tesla'nın yeni Amazon mağazasında, firmanın çeşitli ürünleri satılacak.

Tesla Ürünlerinin Satıldığı Resmi Amazon Mağazası Açıldı, System.String[]
Tesla'nın ürün gamına çeşitli promosyon ürünleri ve Tesla logolu gündelik eşyalar da eklenmişti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan firma, yeni ürünlerini satacağı bir Amazon mağazası açtı.




Tesla'nın ürünleri arasında su şişesi, kahve kupası, şapkalar, ceketler gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Bu ürünler şimdiye kadar firmanın kendi sitesi üzerinden satılıyordu.



Otomotiv firmasının şimdi ise bir Amazon mağazası var. Tesla da mağazanın bu hafta başında açıldığını söyledi. Amazon mağazasında sitedeki kadar büyük bir ürün çeşitliliği yok. Şimdilik mağazadaki iki ürün iPhone 8+ kılıfı ve Tesla iPhone X folyo kılıfı. Her iki kılıf da şu anda satışta değil. Aslına bakarsak mağazada bulunan herhangi bir ürün şu anda satışta değil.




Firmanın mağazayı henüz tam olarak oturtmadığından dolayı mı yoksa bütün ürünleri sattığı için mi ürün satışı gerçekleştirmediği henüz bilinmiyor. Tesla'nın kendi sitesinde ise ürünlerin stokları var görünüyor.



Amazon mağazasının akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu haline geldi. Bu konudaki gizemin yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Sayfa şu anda kapalı olarak gözüküyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:15 

Amazon, Nicola Tesla, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Messenger'da Mesajların Silinmesine İzin Veren Güncellemeyi Yayınladı Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:52:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla Ürünlerinin Satıldığı Resmi Amazon Mağazası Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]