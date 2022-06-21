Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya! - Son Dakika
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Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya!

21.06.2022 19:42
Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, toplu işten çıkarma yaptığı gerekçesiyle eski çalışanları tarafından suçlanıyor.

Elektrikli otomobil sektörünün en önemli isimlerinden birisi olan Tesla, özellikle geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılarla dünyanın en büyük otomobil şirketi olmuştu. Bu başarısı hala devam etse de şirket, son dönemde istenmeyen haberlerle gündeme geliyor. Tesla, toplu işten çıkarmalar yüzünden başı derde girebilir.

Tesla, toplu işten çıkarmalar yaptığı gerekçesiyle dava edildi

Son dönemde Tesla ve çalışanları arasındaki gerginlik tırmanarak devam ediyor. Öyle ki dünyanın en zengin ismi olan şirketin CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda işten çıkarmaların sinyallerini vermişti. Görünen o ki toplu işten çıkarmalar, sessiz sedasız gerçekleşti.

Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

Geçtiğimiz haftalarda Musk, şirketteki üst düzey yöneticilerine ekonomi hakkındaki düşüncelerini belirten bir e-posta gönderdi. Ünlü iş insanı, küresel ekonomi hakkındaki düşüncelerini "süper kötü bir his" olarak değerlendirirken gönderdiği e-postada şirketin yüzde 10'unun çıkacağının sinyallerini vermişti.

Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya!

Reuters'in bildirdiğine göre Tesla, Nevada'daki Gigafactory'deki iki eski çalışanı tarafından toplu işten çıkarmalar nedeniyle dava edildi. İki eski çalışanın iddialarına göre Tesla, 500'den fazla işçiyi yasal prosedürlere uygun olmayan şekilde işten çıkardı.

Federal yasalara göre şirketler, toplu işten çıkarma kararını en az 60 gün önceden çalışanına iletmesi gerekiyor. İki eski çalışana göre Tesla, bu süreyi tanımadı. Öyle ki Davayı açan işçilerden biri olan John Lynch, 10 Haziran'da ani bir kararla işten çıkarıldı.

Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya!

Öte yandan Tesla'nın başındaki tek sorun bununla sınırlı değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde teknik hatalardan dolayı defalarca araçlarını geri çağırdı. Bu durum, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in rehberliğinde bir kurum olan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alındı.

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Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Ekonomi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla'ya dava şoku: Şirket, çalışanlarıyla karşı karşıya! - Son Dakika

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