Tesla'ya Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı - Son Dakika

Tesla'ya Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı

14.01.2021 11:47
Tesla'ya Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı, System.String[]

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Amerikan otomotiv şirketi Tesla'ya, Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Amerikan otomotiv şirketi Tesla'ya, Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

NHTSA, dün, Tesla'ya, dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup gönderdi.

Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Ekranların 5 ila 6 yıl içinde arızalanabileceğine işaret edilen mektupta, "Çalışan bir buğu ve buz çözme sisteminin olmaması soğuk havalarda sürücünün görüşünü azaltabilir ve çarpışma riskini artırabilir." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Tesla'ya konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili şikayetlerde bulunulduğu belirtildi.

NHTSA ayrıca ekran sorunun, Tesla'nın başka arızalardan daha önce geri çağırdığı araç sayısından fazla araçta görülebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, NHTSA mektubunun, Tesla'nın geri çağırmaya direnmesi nedeniyle gönderildiği görüşünü savunuyor.

NHTSA, 19 Kasım 2019'da Tesla'nın Model S'deki dokunmatik ekran sorunları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tesla'ya Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı - Son Dakika


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