Son Dakika Haberleri: Tesla, Yaklaşık 3 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

Tesla, Yaklaşık 3 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

45 dakika önce

ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanının işine son verecek.

Tesla, Yaklaşık 3 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak, System.String[]
ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, yaklaşık 3 bin çalışanının işine son verecek.

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni ve gelişmekte olan teknolojiyle üretimi ucuza getirmenin zorluklarına işaret eden Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Musk, şirketin, 2018'in 4. çeyreğinde çok az kar ettiğini ve işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

Üretim hedeflerini birçok kez karşılayamayan Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirket, yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:50:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla, Yaklaşık 3 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]