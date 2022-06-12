Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında! - Son Dakika
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Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında!

12.06.2022 23:40
Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında!

Tesla, geri çağırma vakaları ve kazalar ile birçok kez gündeme geldi. Bu vakalardaki artış, yetkililerin dikkatini çekti.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, son yıllar birçok kez adından söz ettirdi. Elektrikli ve otonom araçlar dünyasında akla gelen ilk isim olan şirket, gündemde kalmaya devam diyor. Şirket, başarıları kadar başarısızlıklarıyla da göz önünde. Tesla, geri çağırmalarıyla ünlendiği son dönemde mercek altına alınıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla hakkında soruşturma açıyor

Tesla, otonom araç dünyasının lideri olabilmek için var gücüyle çalışıyor. Öyle ki şirket, bu alanda en önemli markalardan biri konumunda. Ancak şirket, teknik hatalardan dolayı defalarca araçlarını geri çağırdı. Ancak bu durum, yetkililerin dikkatini çekti.

Elon Musk, Tesla çalışanlarını uyardı!

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in rehberliğinde bir kurum olan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın artan geri çağırma vakalarını incelemek için işe koyuldu ve soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mevcut dört modelden 830 bin araç inceleme altına alınacak.

Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında!

Öte yandan inceleme Tesla'nın faaliyetleri için büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Modellerin otonom sistemi, bir dizi test ve incelemeye tabi tutulacak. Soruşturma kapsamında bazı modellerin satışı, hatalar düzeltilene kadar askıya alınabilir. Kurum, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Soruşturmayı artırmanın amacı Otomatik Pilot ve ilgili Tesla sistemlerinin sürücü denetiminin etkinliğini baltalayarak insan faktörlerini veya davranışsal güvenlik risklerini ne derece şiddetlendirebileceğini keşfetmek.

Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında!

Öte yandan Elon Musk, Tesla hakkında soruşturma girişiminin şirketin imajına zarar vereceğini belirtiyor. Musk, gerçekleşen kazalarda oto pilotların bir payı olmadığını sözlerine ekledi. Full Self-Driving teknolojisi de dahil olmak üzere mevcut otonom özelliklerinin tümü, soruşturma kapsamında incelenecek.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Tesla'yı bekleyen tehlike: Şirket, inceleme altında! - Son Dakika

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