Tesla'yı korkutan açıklama: Zirveden düşüyor! - Son Dakika
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Tesla'yı korkutan açıklama: Zirveden düşüyor!

17.06.2022 23:42
Tesla'yı korkutan açıklama: Zirveden düşüyor!

Bloomberg Intelligence, otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutan bir rapor yayınladı. Buna göre Tesla ile Volkswagen

Otomotiv sektöründeki elektriklenmenin fitilini ateşleyen Tesla, 2022 itibariyle bu alanda açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Şirket, Model Y ve Model 3 gibi popüler otomobilleriyle Volkswagen dahil önemli rakiplerinin önünde. Ancak son yayınlanan rapora göre bu durum yakında değişecek. Zira şirket, liderlik koltuğunu birkaç sene içinde en büyük rakiplerinden birisine kaybedebilir.

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Bloomberg Intelligence, otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutan yeni bir rapor yayınladı. Buna göre Tesla, önümüzdeki 18 ay boyunca elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini koruyacak. Ancak daha sonra Volkswagen, en geç 2024 yılına kadar üretim hacmini ve satış rakamlarını geçerek Tesla'yı liderlik koltuğundan indirecek.

Tesla'yı korkutan açıklama: Zirveden düşüyor!

Raporda üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun 2025 yılına kadar elektrikli otomobil satışlarında Tesla'nın gerisinde kalacağına vurgu yapıldı. 2024 yılı itibariyle Volkswagen'in pazarda lider olacağını da ele alırsak, birkaç yıl içerisinde Tesla ve Volkswagen ikilisinin sektörü birlikte domine edeceğini söylemek mümkün.

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Bloomberg Intelligence'ın yayınladığı grafik, tüm bu verileri doğrular nitelikte. Zira 2025'te Volkswagen'in lider, Tesla'nın ikinci ve Çinli BYD'nin de satışlarda üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Ayrıca Ford, Changan, General Motors, Stellantis, Geely, Mercedes-Benz ve Toyota gibi şirketler de karşımıza çıkıyor.

CleanTechnica, Ocak-Nisan 2022 döneminde en çok satan elektrikli otomobilleri açıkladı. Liste şu şekilde;

Tesla Model Y – 186 bin 522

Tesla Model 3 – 143 bin 15

Wuling HongGuang Mini EV – 127 bin 542

BYD Song Pro/Plus PHEV – 78 bin 30

BYD Qin Plus PHEV – 59 bin 476

BYD Dolphin – 41 bin 721

BYD Han EV – 39 bin 435

BYD Tang PHEV – 36 bin 791

Volkswagen ID.4 – 36 bin 240

Hyundai Ioniq 5 – 36 bin 25

Li Xiang One – 35 bin 884

Chery QQ Ice Cream – 35 bin 191

Changan Benni EV – 32 bin 852

BYD Qin Plus EV – 31 bin 869

Chery eQ1 – 27 bin 468

Kia EV6 – 26 bin 963

BYD Yuan Plus – 26 bin 656

Hozon Neta V – 24 bin 371

GAC Aion Y – 24 bin 161

Ford Mustang Mach-E – 23 bin 356

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Bloomberg, Ford, Güncel, Son Dakika

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