Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı
1 saat önce
Şirket, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı.
Şirket, ABD
Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20
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