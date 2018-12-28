Son Dakika Haberleri: Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı

Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı

1 saat önce

Şirket, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı.

Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler atandı, System.String[]
Şirket, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye atadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:20 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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