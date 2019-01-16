Tesla Yunan Adalarına Güneş Enerjisi Santralleri Kuracak
30 dakika önce
Tesla, Yunan Adaları’ndan bazılarının elektrik şebekelerini modernleştirmek hedefiyle Yunan hükumetiyle görüştü. Akdeniz’deki birçok Yunan Adası’nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak hedefiyle yola çıkan Tesla, Yunanistan’ın elektrik enerji şebekesini çağdaşlaştırmak için Yunan hükumetiyle görüştü. Şirket bunu yenilenebilir enerji ve mikro şebekelerle gerçekleştirecek. Birkaç Yunan Adası diğerlerine nispeten uzak ve elektrik şebekeleri için fosil yakıt kullanıyor. Tesla da […]The post Tesla Yunan adalarına güneş enerjisi santralleri kuracak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Tesla
, Yunan Adaları'ndan bazılarının elektrik şebekelerini modernleştirmek hedefiyle Yunan hükumetiyle görüştü. Akdeniz
'deki birçok Yunan Adası'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak hedefiyle yola çıkan Tesla, Yunanistan
'ın elektrik enerji şebekesini çağdaşlaştırmak için Yunan hükumetiyle görüştü. Şirket bunu yenilenebilir enerji ve mikro şebekelerle gerçekleştirecek.
Birkaç Yunan Adası diğerlerine nispeten uzak ve elektrik şebekeleri için fosil yakıt kullanıyor. Tesla da yıllardır uzak adalara enerji sağlamak için güneş panelleri ve Powerpack gibi enerji depolama sistemleri kullanarak mikro şebekeler inşa ediyor. Mesela 2016'da Amerikan Samoası'ndaki Ta'u Adası'na kurulan bir sistemle adanın fosil yakıtlara olan bağımlılığı ciddi ölçüde azaltılmıştı. Daha sonra şirket Samoa, Hawaii, Porto Riko
ve diğer birçok yerde de benzer sistemler kurdu. Şimdi de aynı şeyi Yunanistan'da yapmak istiyor.
Yunan hükumeti Tesla'nın sistemi Limni Adası'na kurmasını istiyor. Tesla'nın planı, geniş bir güneş enerjisi tertibatı ile enerji depolama tesisi kurmak yönünde. Böylece gün içinde elde edilen enerjinin bir kısmı depolanarak gece kullanılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15
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