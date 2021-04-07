Teslim edilmeyen telefonun ücretinin tahsil edilmesine yargı 'dur' dedi - Son Dakika

Teslim edilmeyen telefonun ücretinin tahsil edilmesine yargı 'dur' dedi

07.04.2021 17:05
Teslim edilmeyen telefonun ücretinin tahsil edilmesine yargı 'dur' dedi, System.String[]

ANKARA'da Çağlar Gezen, GSM operatörüne ait uygulama üzerinden aldığı 13 bin 785 liralık telefon kendisine gönderilmemesine rağmen ücreti faturaya yansıtılınca mahkemeye başvurdu.

ANKARA'da Çağlar Gezen, GSM operatörüne ait uygulama üzerinden aldığı 13 bin 785 liralık telefon kendisine gönderilmemesine rağmen ücreti faturaya yansıtılınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gezen'i haklı bularak, faturaya yansıtılan ücretin iadesine hükmetti.

Çağlar Gezen, GSM operatörünün uygulamasından, 13 bin 785 liralık telefonu kampanyalı olarak 3 taksitle satın aldı. Sözleşmede, ücretin Gezen'in kullandığı telefon hattının faturasına yansıtılacağı belirtildi. Gezen, telefonunun kargo ile gönderilmesini beklerken, GSM operatörü satış sözleşmesini, telefon stokta kalmadığı gerekçesiyle iptal etti. Ancak Gezen, bir süre sonra ücretin ilk taksitinin faturasına yansıtıldığını gördü. Durumu GSM şirketinin müşteri hizmetlerine bildiren Gezen, sorunun giderileceği yönünde bilgi verilmesine rağmen, bir ay sonra ikinci taksitin de faturaya yansıtılması üzerine, 1 Ocak 2021'de Keçiören Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Ancak Tüketici Hakem Heyeti, sözleşmenin fesih edilmesi ve başvurucunun yeterli evrak teslim etmemesini gerekçe göstererek, başvuruyu reddetti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURDUGezen, başvurusunun reddedilmesi üzerine avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Bilici dava dilekçesinde, müvekkili tarafından sipariş edilen telefonun, davalı şirket tarafından iptal edildiğini, telefonun müvekkiline ulaşmamasına rağmen telefon bedelinin faturaya yansıtıldığını belirterek, ödemeye ait dekontları mahkemeye sundu. Fesih halinde tüketiciden tahsil edilen tüm ödemelerin, 14 gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödenmek zorunda olduğunu belirten Avukat Bilici, bu ödemenin yapılmadığını, buna rağmen Tüketici Hakem Heyeti'nin de yeterli inceleme yapmadan başvuruyu reddettiğini aktardı. Bilici, dilekçesinde Tüketici Hakem Heyetinin kararının kaldırılmasını, müvekkilinin GSM şirketine herhangi bir borcu olmadığı yönünde karar verilmesini ve ödenen paranın yasal faizi ile müvekkiline geri ödenmesini talep etti.MAHKEME, DAVACIYI HAKLI BULDU

Dosyayı inceleyen Ankara 5'inci Tüketici Mahkemesi, Gezen'i haklı bularak, Tüketici Hakem Heyetinin kararının kaldırılmasına, davacının borçlu olmadığına ve alınan ücretin yasal faiziyle birlikte davalıya verilmesine hükmetti. Avukat Bilici, Tüketici Hakem Heyeti'nin başvuruyu kabul etmeme gerekçesinin yetersiz evrak olduğunu belirterek, "Bu şekilde mağduriyetlerin yaşanmaması adına internetten alışveriş yapılırken kesinlikle sipariş onayı yapılmış mı diye kontrol sağlanmalıdır. Ayrıca Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılırken de basit bir başvuru olarak bakılmadan hareket edilmeli ve başvuru evrakı hukuki yardım almadan hazırlanmamalı" dedi.


Teslim edilmeyen telefonun ücretinin tahsil edilmesine yargı 'dur' dedi

Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teslim edilmeyen telefonun ücretinin tahsil edilmesine yargı 'dur' dedi - Son Dakika


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