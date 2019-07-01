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Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol

23 dakika önce

İstanbul'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol, System.String[]
İstanbul'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan S.Y, İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
Telefonunda ByLock bulunduğu tespit edilen ve örgütün üniversiteye öğrenci yerleştirilmesi ve lise öğrencilerinden sorumlu "abi" olduğu öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:05 Kaynak: AA
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