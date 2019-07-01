Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol
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İstanbul'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:05 Kaynak: AA
'da emniyete teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan S.Y, İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
Telefonunda ByLock bulunduğu tespit edilen ve örgütün üniversiteye öğrenci yerleştirilmesi ve lise öğrencilerinden sorumlu "abi" olduğu öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Samsun'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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