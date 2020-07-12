Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika

Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı.

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya katılanlara ve ailelerine ulaşılıp ikna ederek teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarıyla 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de faaliyet gösteren M.B.'nin teslim olması için çalışma başlatıldı. MİT ve terörle mücadele ekipleri, Şırnak'ta yaşayan ailesinin desteğiyle sürdürdükleri ikna çalışması sonucunda 5 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulan M.B.'nin kaçmasını sağladı. Terör örgütünü Suriye'deki barınma alanlarından 10 Temmuz günü kaçan M.B., Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından M.B., ailesiyle buluşturulmak üzere Şırnak'a getirildi. Babasının vefatı, annesinin de rahatsızlığı nedeniyle olmadığı buluşmada, 2 ablası ve eniştesi 5 yıl aradan sonra M.B. ile hasret giderdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada, M.B., terör örgütü PKK'ya katılmasında duyduğu pişmanlığı anlattı. M.B.'nin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ise sürüyor.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]