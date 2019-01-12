Son Dakika Haberleri: Teslim Olan PKK'lı, Örgütün Kirli Yüzünü Anlattı

Teslim Olan PKK'lı, Örgütün Kirli Yüzünü Anlattı

1 saat önce

PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi örgütün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Teslim Olan PKK'lı, Örgütün Kirli Yüzünü Anlattı, System.String[]
PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi örgütün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 'Karker' kod adlı terörist, örgütten kaçarak teslim oldu. Terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticilerinden 'Celal' kod adlı elebaşının, ilişki yaşayan 2 teröristin boğularak öldürülmesi emrini verdiğini, buna karşılık sözde elebaşlarının diğer teröristlerle çarpık ilişkiler yaşadığını söyledi. Terörist ayrıca, sözde elebaşılarının sorumlusu oldukları grubun ihtiyaçları ile ilgilenmediklerini, aç kaldıklarını, grup içinde başı bozukluğun had safhada olduğunu, çıkan çatışmalarda örgütün bu sebeplerle çok kayıplar verdiğini anlattı.

ÇOCUKLARI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERMİŞLER             

'Karker', elebaşlarının can korkusuyla çatışmalarda saklandıkları yerden çıkmadıklarını, buna karşılık çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ön saflarda ölüme gönderildiğini ve tek kurtuluş yolunun ölüm olduğunu düşünerek intihara sürüklendiklerine bizzat şahit olduğunu belirtti. Terörist, bu yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak teslim olmaya karar verdiğini de söyledi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:25:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teslim Olan PKK'lı, Örgütün Kirli Yüzünü Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]