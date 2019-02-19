Son Dakika Haberleri: Teslim Olan PKK'lı Terörist: Örgütte Firar ve Çözülme Arttı

Teslim Olan PKK'lı Terörist: Örgütte Firar ve Çözülme Arttı

1 saat önce

TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonları sonucu gökyüzüne bakmaktan bile korkar duruma geldiklerini, örgüt içinde firar ve çözülmenin çok arttığını söyledi.

Teslim Olan PKK'lı Terörist: Örgütte Firar ve Çözülme Arttı, System.String[]
TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonları sonucu gökyüzüne bakmaktan bile korkar duruma geldiklerini, örgüt içinde firar ve çözülmenin çok arttığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, PKK mensuplarıyla sözde yönetici kadrosunun çaresizliklerini gözler önüne serdi. Terörist ifadesinde, TSK'nın Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların etkilerini anlattı. Kadın terörist, gökyüzüne bakmaktan bile korkar olduklarını, attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin Türk ordusu tarafından tespit edildiğini, eskiden ağaç altlarında ve benzeri yerlerde gizlenebildiklerini, şimdi ise hareket dahi edemediklerini ve hatta sigara bile içemediklerini anlattı.

İçinde bulundukları bu durumu terör örgütünün sözde yönetici kadrosuna aktardıklarını belirten terörist, ancak onların da mağaradan çıkamadığını, bu nedenle örgüt içinde huzursuzluk, talimatlara uymama, aykırı hareket etme, gruplar içinde infazlara varan cezalandırmalar ve kavgalar yaşandığını; bunun sonucunda da firar ve çözülmenin çok arttığını ifade etti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:42 Kaynak: DHA

TSK, PKK, Güncel
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