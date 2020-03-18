Teslim olan PKK'lıdan itiraf: "Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Teslim olan PKK'lıdan itiraf: 'Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı' - Son Dakika

Teslim olan PKK'lıdan itiraf: "Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı"

7 saat önce

Güvenlik güçlerince ikna edilerek Habur Sınır Kapısı'nda jandarmaya teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD üyesi C.K., 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklandı.

Teslim olan PKK'lıdan itiraf:

Güvenlik güçlerince ikna edilerek Habur Sınır Kapısı'nda jandarmaya teslim olan bölücü terör örgütü PKK/PYD üyesi C.K., 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklandı. C.K., sorgusunda örgüt içinde "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun İstanbul'da bombalı saldırı yapması için talimat aldığını itiraf etti.


Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında yer alan C.K. adlı terörist, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 8 Mart'ta Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'ndan jandarmaya teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan örgüt üyesi, güvenlik birimlerince sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan C.K., "Dilşad" kod adlı terörist Mehmet Süleymanoğlu'nun Kandil'den aldığı bombalı saldırı talimatı ile İstanbul'da geldiğini itiraf etti.


İkna yolu ile teslim olan örgüt üyesi C.K., kandırılarak PKK'ya katıldığını ve sonrasında pişman olduğunu söyledi. Kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak için fırsat kolladığını ifade eden C.K., eylem için Türkiye'ye gönderilen PKK üyesi Mehmet Süleymanoğlu'nun şu an İstanbul'da olduğunu itiraf etti. İfadesinde daha önceden örgüt kamplarında birlikte faaliyet yürüttüğü "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun 2014 yılında Diyarbakır'da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlattı. Dilşad kod adlı teröristin Sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul'a gönderildiğini itiraf eden C.K., ancak eylem talimatı alan Mehmet Süleymanoğlu'nun bu eylem talimatını örgütten kaçmak için kabul ettiğini belirttiği öğrenildi.


Teslim olan örgüt üyesinin itirafları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince örgüt mensubunun yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Habur Sınır Kapısı, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:51 Kaynak: İHA

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