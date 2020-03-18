Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor - Son Dakika
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Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor

6 saat önce

İstanbul polisi, teslim olan bir PKK'lı ile birlikte faaliyet yürüttüğü ve örgütten kaçmak için "İstanbul'da eylem yapma" talimatını kabul ettiği öne sürülen terörist Mehmet Süleymanoğlu'nu yakalamak için çalışıyor.

Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor, System.String[]

İstanbul polisi, teslim olan bir PKK'lı ile birlikte faaliyet yürüttüğü ve örgütten kaçmak için "İstanbul'da eylem yapma" talimatını kabul ettiği öne sürülen terörist Mehmet Süleymanoğlu'nu yakalamak için çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı C.K. 8 Mart'ta Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. C.K. ilk ifadesinde, PKK'ya kandırılarak katıldığını ve sonra bu durumdan pişman olduğunu ifade ederek, kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak istediğini ancak korktukları için cesaret edemediklerini söyledi.

C.K. ayrıca, örgütte birlikte faaliyet yürüttüğü "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun, 2014'te Diyarbakır'da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlatarak, sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul'a gönderilen Süleymanoğlu'nun bu talimatı örgütten kaçmak için kabul ettiğini kendisine söylediğini öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Habur Sınır Kapısı, İstanbul, 8 Mart, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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