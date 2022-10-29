Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı

29.10.2022 11:20

Bölücü terör örgütünden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, ifadelerinde örgütün sözde yöneticilerince "Teslim olursanız size işkence yapılır" denildiğini belirterek, kaçmaya çalışanların gözlerinin önünde infaz edildiğini anlattı.

Bölücü terör örgütünden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, ifadelerinde örgütün sözde yöneticilerince "Teslim olursanız size işkence yapılır" denildiğini belirterek, kaçmaya çalışanların gözlerinin önünde infaz edildiğini anlattı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.A. ve G.Ö. örgüt kampından kaçarak 16 ve 17 Eylül'de jandarma ekiplerine teslim oldu.

Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde, örgütten kopuşları ve terör örgütünün iç yüzünü anlattı.

Teslim olan teröristlerden G.Ö, örgüt içinde sürekli kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Örgütten kaçmak için fırsat aradığını belirten G.Ö, yapılan işkencelere dayanamayarak kaçtıktan sonra yakalanan bir arkadaşının gözlerinin önünde infaz edildiğini söyledi. G.Ö, şunları kaydetti:

"Orada gördüğüm muamele berbattı. İşkence vardı. Örgüte yeni katılmıştım. Kampta Kars Digorlu bir arkadaşım vardı. Gara'ya gidecektik. O arkadaşımla kaçmayı düşünüyorduk. Kaçmak konusunda kararsız kalmıştık çünkü yakalanırsak öldürürler diye korkuyorduk. O arkadaşım yapılanlara dayanamadı kaçtı ama yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler. Bize sürekli 'Siz Türkiye devletine teslim olursanız sizi hapse atarlar' diyorlardı. Ailemle iletişime geçtim, ailem jandarmayla görüştü. Jandarma benimle görüştü ve teslim oldum."

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde örgüte katıldığını belirten H.A. ise ifadesinde kendisine anlatılanların aksine PKK'nın "halkımız için savaşıyoruz" söylemlerinin yalan olduğunu, örgütte baskı, zorlama ve şiddet olduğunu ifade etti.

Sürekli "Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız" denilerek korkutulduklarını anlatan H.A, teslim olduktan sonra bunların doğru olmadığını anladığını söyledi. H.A, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Savaş var diyorlar ama hedefi, amacı, nereye varmak istedikleri belli değil. Katıldığım için çok pişmanlığım vardı. Bize sürekli 'Teslim olursanız size işkence yapılır, kötü muamele yapılır, zindanda kalırsınız' diyorlardı. Ben de kendi kendime hep düşünüyordum, örgütün dediği gibi mi devletin dediği gibi mi olacak diye. Teslim olduktan sonra jandarmanın çabasının beni kazanmak olduğunu gördüm. Herhangi bir kötü muameleyle, şiddetle karşılaşmadım."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
PKK'nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı PKK'nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı Terör eylemi gerçekleştirmek için gelmişti, Sakarya'da yakalandı Terör eylemi gerçekleştirmek için gelmişti, Sakarya'da yakalandı

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 Fenerbahçelileri mutlu edecek gelişme: Ali Koç ile Jorge Jesus yeni sözleşme için masaya oturuyor
11:45 İstanbul'da 7 ilçedeki birçok mahallede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak
11:40 Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı
11:11 Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de
11:11 Fenerbahçe'nin skoru 3-0'dan 3-3'e getirdiği Rennes maçında Jorge Jesus'un devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
11:04 Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği 11 bin lira değerindeki elbise dikkat çekti
10:56 Giresun'da kocasını yengesiyle arabada basan kadın, öfkeden deliye döndü! Küfürler edip, yengesine saldırdı
10:28 Süper Lig'de en değerli futbolcular ve takımlar listesi güncellendi! İşte zirvede yer alan isimler...
10:10 33 yıllık karısından şiddet gördüğünü söyleyen adam, Esra Erol'dan yardım istedi: Artık dayanamıyorum, ne olur beni durumdan kurtarın
09:48 İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 35 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 12:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement