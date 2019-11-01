Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist Ş.G, bulunduğu cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, 60'ıncı gününde devam ediyor.

Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olduktan sonra tutuklanan terörist Ş.G, cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup gönderdi.

Mektupta, Diyarbakır annelerinin eylemine destek verdiğini belirten Ş.G, "Günlerdir evlatları için nöbette olan tüm anne ve babalar, her şeyden önce onurlu ve haklı bulduğum eyleminizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun. Evlatlarınız için yaşamış olduğunuz ayrılığın ve bununla beraber acınızın tarifi elbette mümkün değildir. Çünkü yıllar önce ben de sizin evlatlarınız gibi terör örgütünün tuzağına düşmüştüm ve aileme acı yaşatılmıştı. Çok şükür kaçıp devlete teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da halka zulümden başka bir şey sunmadığını dile getiren Ş.G, "Terör zulmünden dolayı çok acılar yaşandı. Terör örgütü, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede okulları yaktı, öğretmenleri şehit etti, çocuk ve yaşlı demeden insanları katletti, karakol basıp askeri şehit etti. Tüm bunları sözde özgürlük hareketi adı altında Kürtleri kandırarak yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin eyleminin haklı olduğunu belirten Ş.G, mektubunda, "Değerli anne ve babalar, teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz. Hacire Anne ile başlayan bu mücadeleyi devam ettirdiniz. Bu onurlu ve şerefli mücadelenizin sonunda evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Mektup Diyarbakır annelerini duygulandırdı

Oturma eylemini 60 gündür sürdüren aileler de mektubun kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Dağa kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde bulunan Şehmus Kaya, "Mektubun içeriğinde kandırıldığını, onlara katıldığını ifade ediyor. İnşallah bu mektup herkese örnek olur. İnşallah buradaki ailelerin, annelerin, babaların çocukları da bir fırsat bulup kaçar, devlete sığınır." diye konuştu.

Annelerden Mevlüde Üçdağ da teslim olan Ş.G'nin, mektubuyla acılarına ortak olduğunu anlattı.

Oğlu Ramazan'a seslenen Üçdağ, "Oğlum Ramazan eğer beni görüyorsan, sesime kulak ver. Ne olursun o silahlarını al göm. Devlet güçlerimize teslim ol, devletimiz güçlüdür, o seni kurtarıp ailene teslim eder. Oğlum bak, orada bir kişi terör örgütüne katılmış ama pişmanlığını dile getiriyor. Diyor ki 'Dağda değilim, hapishanedeyim, ileride çıkacağım, aileme kavuşacağım.' Oğlum gelip pişmanlıktan faydalanırsan devletim seni hapse atmayacaktır, bizim elimize verecektir. Kimse seni kandırmasın, kapım sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da mektupla umutlarının daha da arttığını ifade etti.

İnançlarının daha da kuvvetlendiğini belirten Altıntaş, "Birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirdi, bu tür mektupları bekliyoruz. Dağdakiler gerçeği er veya geç göreceklerdir, gelip teslim olacaklardır. Bu mektuptan cesaret alıp, inançlarını değiştirip gerçeği göreceklerdir. Bu mektubun onlara ışık olmasını dilerim." şeklinde konuştu.