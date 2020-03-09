Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu - Son Dakika
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Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan bir aile daha, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubu oğullarına kavuştu.

Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan bir aile daha, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubu oğullarına kavuştu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki başlattıkları 'Evlat nöbeti', katılamlar artarak sürerken, teröristlerin de örgütten kaçışları devam ediyor. Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu örgüt mensubu Haşim Açar, dün teslim oldu. Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. HDP binası önünde oturma eylemi yapan 121 aileden biri olan Açar'ın babası, oğlu ile hastanede bir araya geldi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:08 Kaynak: DHA
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