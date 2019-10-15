Son Dakika Haberleri: Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı
Son Dakika Güncel Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı

1 saat önce

PKK/PYD-YPG terör örgütünce Suriye'nin kuzeyinde zorla savaştırılan genç, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk ordusuna sığındı.

Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı, System.String[]

PKK/PYD- YPG terör örgütünce Suriye'nin kuzeyinde zorla savaştırılan genç, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk ordusuna sığındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından zorla savaştırılan ve Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye giren Türk askerine teslim olan bir gencin görüntüsü paylaşıldı.

İsmi verilmeyen genç, şunları kaydetti:

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü mensupları beni Türk devletiyle savaşmam için zor kullanarak aldılar. Türk ordusu sınırı geçtikten sonra, kendimi onlara teslim ettim. Kimse bana zarar vermedi. Oradaki gençlerden Türk ordusuna teslim olmalarını rica ediyorum. Çünkü Türk ordusu kimseye zarar vermiyor. Ben, Türkiye devletinden de özür diliyorum. Pişmanım. Oradaki gençlerden kendilerini teslim etmelerini rica ediyorum ve umuyorum."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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