Son Dakika Haberleri: Teslim Olan Teröristten Şok İfadeler

Teslim Olan Teröristten Şok İfadeler

1 saat önce

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teslim olan Hogir Kod adlı teröristin ifadesi örgüt içinde yaşanan tüyler ürpertici gerçekleri gözler önüne serdi.

Teslim Olan Teröristten Şok İfadeler, System.String[]
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teslim olan Hogir Kod adlı teröristin ifadesi örgüt içinde yaşanan tüyler ürpertici gerçekleri gözler önüne serdi.

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan Hogir Kod adlı teröristin ifadesi örgüt içinde yaşanan tüyler ürpertici gerçekleri gözler önüne serdi. Terörist ifadesinde, "14-15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı Cihan kod adlı teröristle birlikte örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını, arkadaşı Cihan kod adlı teröristin sözde elebaşlarına hizmette kullanıldığını, bir gün grubun sözde liderinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde sözde lideri başka bir teröristle uygunsuz vaziyette yakaladığını, bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapıldığını, bu olaydan bir süre sonra Cihan kod adlı teröristin ajan olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını" söyledi. Cihan kod adlı terörist için kurulan sözde mahkemede infaz edilmesine karar verildiğini, belirten itirafçı terörist, "İnfazdan önce teröriste kendi mezarını kazdırdıklarını, çocukluk arkadaşının gözlerinin önünde kurşuna dizildiğini" ifade etti. Arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyan terörist yaşadıklarını hazmedemeyerek teslim olduğunu belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

PKK, Güncel
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