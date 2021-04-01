Teslimat adresleri takma isimlerle tek tıkla yazılacak - Son Dakika

Teslimat adresleri takma isimlerle tek tıkla yazılacak

01.04.2021 13:05
Teslimat adresleri takma isimlerle tek tıkla yazılacak, System.String[]

ticaret sitelerinde hem yeni üye sayılarının hem de yapılan adres değişikliği işlemlerinin artmasıyla, uygulamalara girilen uzun adres bilgileri kullanıcıların zorlandığı başlıca konular arasında yer aldı.

E-ticaret sitelerinde hem yeni üye sayılarının hem de yapılan adres değişikliği işlemlerinin artmasıyla, uygulamalara girilen uzun adres bilgileri kullanıcıların zorlandığı başlıca konular arasında yer aldı. Geliştirdikleri uygulama ile soruna çözüm ürettiklerini dile getiren Postnick Kurucu Ortağı ve CMO'su Yiğit Çallı, "Takma isimleri entegre eden platformlarda, kullanıcılar uzun uzun adres bilgisi paylaşmak yerine daha önce oluşturdukları isimler ile çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayabiliyorlar. Taşınma ya da iş değişikliği gibi senaryolarda, kullanıcıların tüm platformları ayrı ayrı ziyaret edip adreslerini güncellemesine de gerek kalmıyor" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de online alışveriş, pandemi döneminde ciddi bir ivme kazandı. E-Ticaret Bilgi Platformu verilerine göre 2020'nin ilk 6 ayında online alışveriş pazarı yüzde 64 büyüdü. Artan e-ticaret ve gönderi hacminin yanı sıra, evden çalışma ve değişen yaşam koşulları nedeniyle milyonlarca kişinin farklı yerlere taşınması, e-ticaret sitelerinde hem yeni üye sayılarını hem de yapılan adres değişikliği işlemlerini artırdı. Adres bilgisi paylaşılan her platformda uzun adres detaylarını girme gerekliliği ise kullanıcıların zorlandığı başlıca konular arasında yer aldı. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü ise, iki Türk girişimci Buğra Kocatürk ve Yiğit Çallı tarafından kurulan Postnick'ten geldi.

18 ÜLKE VE 66 ŞEHİRDE KULLANILIYOR

Adreslere takma isim vererek, kullanıcılara adreslerini 1 saniyede paylaşma imkanı veren girişim, tüm dünyada sokak, cadde, daire no, posta kodu, ilçe, il gibi ayrıntılar içeren adresleri "postnick" adını verdiği ">>isim.ev", ">>firma" gibi takma isimlerle sistemine işliyor ve entegre platformlarda kullanım imkanı sağlıyor. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm kullanıcılarına ücretsiz hizmet vermeye başlayan ve bugün 18 ülkede 66 şehirde yaşayan kullanıcılara ulaşan girişim, tüm dünyada kullanılacak ortak adres formatını oluşturmayı hedefliyor.

20 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

İş fikirleri hakkında detayları paylaşan Postnick Kurucu Ortağı ve CEO'su Buğra Kocatürk, "Birçok bilgiyi barındıran adreslerin dünya genelinde kabul görmüş bir standardı bulunmuyor. Her ülkede, hatta ülke içinde dahi adres formatları farklılık gösterebiliyor. Ayrıca dünya nüfusunun büyük bir kısmı, niteliksiz adres sistemine sahip ya da hiç adres sistemi olmayan coğrafyalarda yaşıyor. Adres sisteminin gelişmiş olduğu ABD'yi ele alacak olursak, eksik ya da hatalı adres paylaşımları, her yıl yaklaşık olarak 6 milyar adet gönderinin doğru adrese teslim edilememesine neden oluyor. Bu problemin ekonomik yükünün ise 20 milyar doları geçtiği belirtiliyor. Artan ve daha da artmaya devam edecek olan e-ticaret hacmini, kargo gönderi adetlerini ve uluslararası ticaret pazarını da göz önünde bulundurduğumuzda, nitelikli ve güncel adres paylaşımının önemi aşikar. Bizler de bu platformu, dünya üzerinde hala çözülememiş bir problem olan adres karmaşıklığını ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdik. Her ülkede farklı formata sahip olan adres detaylarını ortak bir formatta buluşturuyor ve kullanıcılarımıza adresleri için istedikleri ismi seçme özgürlüğü sunuyoruz. Adreslerin dijital dönüşümü olarak da nitelendirebileceğimiz platformumuzla global adres standardını oluşturarak, adres paylaşımının neden olduğu verim ve zaman kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜM ADRESLER TEK BİR UYGULAMADA SAKLANABİLİYOR

Sistemin işleyişine dair ayrıntıları paylaşan Postnick Kurucu Ortağı ve CMO'su Yiğit Çallı ise "Kullanıcılar ev, iş, yazlık gibi tüm adreslerine istedikleri takma isimleri seçebiliyor ve tüm adreslerini tek bir merkezi uygulamada saklayabiliyorlar. Üstelik her kullanıcı bir adres takma ismine ömür boyu ücretsiz sahip olup tüm adreslerini bu isim altında tanımlayabiliyor. Takma isimlerin entegre edildiği platformlarda, kullanıcılar uzun uzun adres bilgisi paylaşmak yerine daha önce oluşturdukları adres isimleri ile çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayabiliyor. Taşınma ya da iş değişikliği gibi senaryolarda, kullanıcıların tüm platformları ayrı ayrı ziyaret edip adreslerini güncellemesine de gerek kalmıyor. Adreslerini sadece Postnick hesaplarında güncelledikleri anda, tüm entegre platformlarda otomatik olarak güncel adreslerine erişebiliyorlar. Başkalarına yapacakları gönderilerde de alıcıya ait tüm adres detaylarını girmek yerine, alıcının adres isimlerini paylaşmaları yeterli oluyor" dedi.


Teslimat adresleri takma isimlerle tek tıkla yazılacak

E ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teslimat adresleri takma isimlerle tek tıkla yazılacak - Son Dakika


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