Teslime, çalınan bisikletine kavuştu - Son Dakika

KONYA'da 9'uncu sınıf öğrencisi Teslime D., okula gidip gelirken kullandığı çalınan bisikletine yeniden kavuştu. Teslime D. ile birlikte 17 kişinin daha bisikletini çalan ve polis tarafından yakalanan Ali Özkırıt (40) tutuklandı. Diğer bisikletler de sahiplerine teslim edildi.

Meram ilçesinde son dönemde bisiklet hırsızlıklarının artması üzerine Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bisikletlerin çalındığı bölgelerdeki 109 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceledi. Bisikletleri Ali Özkırıt'ın çaldığını belirleyen polis, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Özkırıt, sorgusunda çaldığı 18 bisikleti, Sahibiata Mahallesi'nde bisiklet tamirciliği ve ikinci el satışını yapan K.A.'ya (56) sattığını itiraf etti. K.A.'ya ait depoya yapılan baskında da çalıntı 18 bisiklet ele geçirildi. Polis, çalınan bisikletlerin kimlere ait olduğunu belirleyip sahiplerine ulaştırdı. Ali Özkırıt, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 'Çalıntı malı satın almak ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alınan K.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'HEDİYEYDİ'Bisikletini teslim alanlardan Teslime D., mutluluğunu ifade ederek, "Bisikletimin çalındığını öğrenince çok üzüldüm. Okula giderken ve arkadaşlarımla kullanıyordum. Bisikleti Büyükşehir Belediyesi, 40 gün sabah namazına giden çocuklara hediye ediyordu. Ben de 40 gün sabah namazına gitmiştim. Oradan hediye olarak aldım. Polisler hemen bisikletimi buldu, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.