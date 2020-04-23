TESOB Başkanı Kara'dan "Ramazan pidesine zam yok" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESOB Başkanı Kara'dan 'Ramazan pidesine zam yok' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TESOB Başkanı Kara'dan "Ramazan pidesine zam yok" açıklaması

6 saat önce

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Trabzon'da da Ramazan pidesine zam vermediklerini belirtti.

TESOB Başkanı Kara'dan

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Trabzon'da da Ramazan pidesine zam vermediklerini belirtti.


TESOB Başkanı Kara, Ramazan ayının tüm vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek "Korona virüs salgını nedeniyle ülkemiz gerçekten zor günler geçiriyor. Bu şartlar altında vatandaşımıza hizmet götürmeye çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon esnafı her zaman Ramazan ayının ve Ahiliğin geleneklerine uygun davranmıştır. Esnaf Ramazan'da 'önce vicdan sonra cüzdan' anlayışı içinde olmalıdır" dedi.


Ramazan'da oluşan talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere asla izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Kara, "Koranavirüs nedeniyle büyük bir ekonomik sıkışıklığın yaşandığı şu günlerde Ramazan ayı esnafımız için de umarız bir bereketlenme zamanı olacaktır. Ancak Ramazan'da oluşan talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere de asla izin verilmemelidir. Fiyatlarında keyfi artış yapanlar, korona virüs tedbirlerine aykırı olarak hijyen koşullarına uymayanlar mutlaka yetkili mercilere bildirilmelidir. Bu tür şikayetlerin anında değerlendirmeye alınacağından ve gereğinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Esnaf, Ramazan'da 'önce vicdan sonra cüzdan' anlayışı ve sorumluluğu içinde olmalıdır. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Trabzon esnafı her zaman Ramazan ayının ve Ahiliğin gereklerine uygun davranmıştır ve davranmaya da devam edecektir" diye konuştu.


Kara, Trabzon'da da Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Ramazan pidesine zam vermediklerini belirterek, "Fırıncı esnafımız sokağa çıkma kısıtlamasının yoğun olarak uygulandığı korona virüs salgını sürecinde halkımızı ekmeksiz bırakmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Belki haklı bir talepte bulundular ama TESOB olarak yetkili mercilerle görüşerek bu yıl Ramazan pidesine zam yapmama kararı aldık. Halkımız 575 gram ağırlığındaki yumurtalı susamlı pideyi 5 liradan, 575 gramlık yumurtalı sade pideyi 4,50 liradan, 400 gramlık yumurtalı susamlı pideyi 3.50 liradan, 400 gramlık yumurtalı sade pideyi 3 liradan, 4'lü lavaşı da 10 liradan satın alabilecek. Bu fiyatlar Trabzon il genelinde uygulanacak fiyatlardır" şeklinde konuştu.


Kara, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederek "Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım edelim. Yardımları yaparken, Ahilik geleneğinin de temelinde olan 'sağ elin verdiğini sol el görmemeli' ilkesiyle hareket edelim. Hayırsever vatandaşların dağıttığı Ramazan paketlerindeki gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine de dikkat edilmesi gerekir. Ramazan'ın bereketli ve huzurlu geçmesi dileklerimle tüm vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:12 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi 390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 21:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESOB Başkanı Kara'dan "Ramazan pidesine zam yok" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]