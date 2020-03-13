TESOB Başkanı Kara, fahiş fiyat uyarısında bulundu - Son Dakika

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, insanların koronavirüs nedeniyle fahiş fiyat uygulayanları yetkili mercilere bildirmesi gerektiğini belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, başta dezenfekte ürünleri olmak üzere bazı ürünlerde fahiş fiyat uygulamasına gidildiğine yönelik örnekler gördüklerini ifade etti.

Trabzon esnafı hakkında bugüne kadar bu yönde bir şikayet almadıklarına işaret eden Kara, "Türk esnaf ve sanatkarı zor zamanlarda milletinin, devletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak büyük şehirlerde ve e-ticaret sitelerinde gördüğümüz fahiş fiyat uygulamalarını vatandaşlarımızın ilgili mercilere mutlaka bildirmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerek telefon, gerekse internet yoluyla ihbarda bulunulabilecek kanalları uygulamaya soktuğuna dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Fırsatçılara izin vermemek adına vatandaşlarımızın mutlaka bildirimde bulunması gerekiyor. Türkiye'de sıkıntısı çekilecek herhangi bir ürün bulunmadığı ilgili bakanlıklarımız tarafından açıklandı. Buna rağmen stokçuluk yapan gerek firmalar gerekse vatandaşların ihtiyaç olması halinde başkalarının hakkını gasp ettiklerini de bilmeleri ve buna göre davranmaları gerekir."