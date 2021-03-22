TESOB Başkanı Kara, Trabzon'da hizmet sektörünün kontrollü açılmasını talep etti

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırılarak hizmet sektörünün Trabzon'da da kontrollü açılma kararı beklediklerini belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 risk haritası göz önüne alındığında Trabzon ve bölge illerinin yüksek riskli kategoride olduğunu, salgın sürecinde esnaf ve sanatkarın da zor dönemlerden geçtiğini ifade etti.

Tedbirler konusunda Trabzon Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekiplerle tüm sektörlerde kontrollerin ve bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

"Amacımız Trabzon başta olmak üzere bölge illerimizin de en kısa sürede düşük riskli iller kategorisine girmesidir. Bir süre önce düşük riskli olan illerin yüksek riskli hale geldiğini görüyoruz. Ancak o illerde başta restoran ve kafeteryalar olmak üzere birçok iş yeri kontrollü olarak çalışmaya devam ediyor. İsteğimiz, Trabzon'da da iş yerlerinin tüm tedbirlere uyarak belli kısıtlamalarla yeniden açılması. Bu açılma en azından esnafımıza bir nefes aldıracaktır."

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla son bir yılda bin 200 esnafa 80 milyon liralık kredi temini sağlandığını aktaran Kara, "Bu dönemde esnaf ve sanatkarımıza can suyu vermeye çalıştık. Zor dönemi geçirmeleri için önemli bir kaynak yaratıldı. Ayrıca 3 yapılandırma imkanı ile de ödemelerde çeşitli kolaylıklar sağlandı. Kredi ve kefalet kooperatifi aracılığıyla desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kara, salgın sürecinin ilk gününden itibaren esnaf ve sanatkarlardan gelen her türlü talep ve çözüm önerisini rapor haline getirip ilgili makamlara ilettiklerini, bu süreci de devam ettireceklerini kaydetti.