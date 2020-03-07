TESOB Başkanı Kara: "Trabzon'da esnaf ve sanatkarlarımızın yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESOB Başkanı Kara: 'Trabzon'da esnaf ve sanatkarlarımızın yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor' - Son Dakika Ekonomi

TESOB Başkanı Kara: "Trabzon'da esnaf ve sanatkarlarımızın yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor"

6 saat önce

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, kadınların çalışma hayatındaki rollerinin hızla artmasının sevindirici olduğunu belirterek "Trabzon'daki esnaf ve sanatkarlarımızın yaklaşık yüzde 15'ini kadınlar oluşturmaktadır" dedi.

TESOB Başkanı Kara:

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, kadınların çalışma hayatındaki rollerinin hızla artmasının sevindirici olduğunu belirterek "Trabzon'daki esnaf ve sanatkarlarımızın yaklaşık yüzde 15'ini kadınlar oluşturmaktadır" dedi.


Kadınların iş dünyasında, sanatta, politikada, sporda daha fazla söz sahibi olmasının ülkemizin gücüne güç katacağını vurgulayan TESOB Başkanı Metin Kara, " Türkiye'de kadın esnaf ve sanatkar sayısı son yıllarda artış gösterdi. Trabzon'da da kadın esnaf ve sanatkar sayımız 2019 rakamlarına göre 3 bin 794'e yükseldi. Bu rakam toplam esnaf sayımızın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Kadınların iş yaşamında söz sahibi olması, iş yeri açması, yöneticilik yapması, ekonomiye katkı vermesi ülkemizin geleceği adına da son derece önemlidir. Kadınlarımızın iş yaşamına katılması için devletimiz tarafından verilen desteklerin artarak sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.


Kara, Trabzon'daki kadınların üretimdeki gücünü vurgulaması açısından Yılın Ahisi seçimlerinin de önemli olduğunu belirterek "Bilindiği gibi 2016 yılında Türkiye'de Yılın Ahisi olarak Trabzon'da terzilik yapan Emine Coşkuner seçilmişti. 2019 yılında da Çarşıbaşı'nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka Türkiye'de yılın Kalfası seçilerek Karadeniz kadınının üretimdeki gücünü bir kez daha tüm Türkiye'ye duyurmuştu" dedi. - TRABZON

Metin Kara, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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